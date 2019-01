Un 56enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti in un circolo di Campi Bisenzio dove poco prima, ubriaco, aveva infastidito alcuni clienti. L'uomo, 56 anni è già noto alle forze dell'ordine. Ferito in modo lieve uno dei militari, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Tutte le notizie di Campi Bisenzio