Voragine all'Isolotto, 12 metri di tubatura da sostituire

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che il suo personale sta effettuando la sostituzione del tratto di tubazione interessato dal guasto di ieri pomeriggio in via Viani. "I nostri tecnici - spiegano - provvederanno alla sostituzione di circa dodici metri di tubazione ed al completo rifacimento di un allaccio. Il lavoro idraulico comporterà possibili forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nella stessa via Viani (tratto da via Signorini a via Torcicoda), via Torcicoda, via Lega, via Vagnetti, via Soffici e via Borrani. La fine dei lavori idraulici è previsto per il pomeriggio. Alla fine di questo intervento sarà iniziato immediatamente il lavoro di ripristino stradale che, salvo imprevisti, terminerà in serata. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta arrecando loro".

Tutte le notizie di Firenze