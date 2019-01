Migranti. Venerdì in Consiglio regionale la presentazione del libro di Padoin

Il Consiglio regionale della Toscana presenta venerdì 18 gennaio 2018 alle ore 17,30, presso la Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso, Via Cavour 4, il libro «Migranti. Tra accoglienza, respingimenti e protezione internazionale» di Paolo Padoin ex Prefetto di Firenze, Editore Pietro Pintore Torino, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, porterà il saluto dell'istituzione. Modera Antonio Lovascio, ex vicedirettore della Nazione, intervengono Paolo Ceccarelli, Giornalista del Corriere Fiorentino, Andrea Fagioli, Direttore Toscana Oggi, Pietro Pintore, Editore della pubblicazione Sarà presente l’autore. A cura di Claudio Della Bartola. Un argomento appassionante e attuale, specialmente dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza e immigrazione, che ha visto recentemente schierati da una parte molte regioni e amministratori locali, dall'altra il Governo. E in particolare il ministro Salvini. Nel volume vengono illustrate compiutamente le norme che regolano la materia a livello internazionale, nazionale e europeo.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze