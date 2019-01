Servizio civile, 71 giovani impegnati per la comunità di Firenze

Da oggi settantuno ragazzi sono al servizio della comunità fiorentina grazie al servizio civile, esperienza altamente formativa e di grande valore etico, che offre ai giovani la possibilità di poter mettere alla prova le proprie capacità.

Il primo giorno di servizio è iniziato alla Biblioteca delle Oblate dove l’assessore al Welfare Sara Funaro li ha incontrati per dare loro il benvenuto e augurare buon lavoro.

“I giovani avranno la possibilità di fare una bella esperienza a servizio della comunità e dei nostri anziani - ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro -. I 12 mesi del servizio civile permetteranno ai ragazzi di conoscere e toccare con mano varie realtà cittadine, compreso il mondo dei nostri anziani anche disabili”. “Il servizio civile è un’ottima occasione di crescita personale e professionale - ha aggiunto l’assessore - e permette di acquisire competenze che poi potranno essere sfruttare dai ragazzi nel proprio futuro”.

Per l’anno in corso sono stati finanziati 11 progetti che vedono coinvolti i 71 ragazzi: 37 di loro sono impiegati nell’area sociale, 24 nella Direzione Cultura e Sport, 6 presso il Servizio Quartieri e Sportelli al cittadino e Canali di comunicazione e 4 alla Direzione Urbanistica.

Per l’area sociale sono stati avviati 7 progetti: uno per il sostegno alla genitorialità e all’affiancamento dei beneficiari del reddito di inclusione Rei (che coinvolge 6 giovani); il progetto ‘Assieme’ per il sostegno ad anziani e disabili’ (sette ragazzi); un progetto di supporto alla domiciliarità in favore di anziani fragili (9 ragazzi); progetto ‘Orient@mi’, un sistema di orientamento e informazione per cittadini di Paesi comunitari (3 ragazzi); il progetto ‘Lumineers 2’, il servizio civile per l’inclusione sociale (3 ragazzi); il progetto ‘Attavante in Servizio 2018’ (4 ragazzi) e un progetto per la tutela dei bambini (5 giovani). Per le altre aree sono stati avviati 4 progetti per un totale di 34 giovani coinvolti: per la Direzione Urbanistica è stato avviato il progetto ‘Quarant’anni di interventi edilizi nel territorio fiorentino. Banche dati on line e visure digitali’ e coinvolge 4 giovani. Per la Direzione Cultura e Sport verranno avviati 2 progetti per un totale di 24 giovani coinvolti e in particolare: 20 saranno coinvolti nel progetto ‘Le biblioteche per l’inclusione’ e 4 nel progetto ‘Portalegiovani: informazione e cultura’. Per il Servizio Quartieri e Sportelli al cittadino e Canali di comunicazione verrà attivato il progetto ‘Comunicare nel territorio’ (la comunicazione come forma di partecipazione alla vita locale) e coinvolgerà 6 giovani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

