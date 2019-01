Villa La Magia: cento visitatori in più nel 2018

Cresce l’interesse per la Villa Medicea La Magia di Quarrata, unico patrimonio UNESCO della Provincia di Pistoia. Nel corso del 2018 i visitatori sono stati 1628, con un aumento di quasi cento persone rispetto all’anno precedente. Il dato si riferisce ai soli biglietti staccati per le visite guidate all’interno della Villa e del giardino, e non tiene conto delle iniziative “straordinarie” che hanno avuto luogo nella Villa nel corso dell’anno (dal Quarrata Folk Festival al Benvenuto Ragazzi, dalla Magia di Primavera alle Nozze d’Oro, fino alla festa dei #18anniaaQuarrata), né delle giornate ad ingresso gratuito, come quelle realizzate nell’ambito delle campagne nazionali della “Notte dei Musei” o delle “Giornate del contemporaneo”.

“Sono dati – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – che ci fanno piacere e ci incoraggiano a proseguire nella valorizzazione di questo importantissimo patrimonio cittadino, che oltre ad attrarre un numero crescente di visitatori da fuori città, viene sempre più vissuto ed amato dagli stessi quarratini, che quotidianamente frequentano il parco e la zona boschiva che lo circondano. Durante il 2018 sono stati eseguiti importanti interventi di restauro della Villa: sono stati conclusi i lavori di recupero di tre facciate, tra cui quella principale, che l’hanno resa, se possibile, ancora più bella di quanto era prima. La prossima primavera dovranno iniziare i lavori alla quarta facciata, quella laterale di nord-est, che andranno a completare il recupero di tutto l’esterno della Villa”.

Le facciate esterne della Villa, infatti, necessitavano da tempo di un intervento di restauro finalizzato a migliorarne l’aspetto estetico e funzionale per ricondurlo alla situazione originaria; nel contempo era necessario evitare il peggioramento delle condizioni degli elementi della facciata, come gli intonaci, gli infissi, le modanature e gli elementi di decoro, sia in muratura che in pietra, e i canali di scarico delle acque piovane.

Nel corso del 2018 sono state realizzate inoltre due pubblicazioni: una guida al sito seriale UNESCO dal titolo “Ville e Giardini Medicei in Toscana” e una storia illustrata per bambine e bambini dal titolo “Ambra la Magnifica”.

Le visite guidate a Villa La Magia si svolgono, in orario invernale (da ottobre ad aprile), ogni terza domenica del mese alle ore 16.00 su prenotazione, in orario estivo (maggio, giugno, luglio e settembre), ogni domenica pomeriggio, sempre alle 16.00. Nel periodo estivo è possibile anche accedere soltanto al giardino (apertura ogni domenica dalle 16 alle 20 – biglietto €2 ) e partecipare alla visita guidata della collezione di arte contemporanea ambientale “Lo Spirito del Luogo” (stessi orari e modalità della visita agli interni della Villa). Il biglietto delle visite guidate è di € 8 intero (ridotto € 5). Per prenotazioni: Biblioteca Comunale di Quarrata (0573 774500 – info@villalamagia.com) o Cooperativa Keras (tel. 347 3437462).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

