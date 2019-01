Anastasio da X-Factor al Lucca Summer Festival

Il rapper Anastasio, vincitore dell'ultima edizione di X-Factor, debutterà sul prestigioso palco del Lucca Summer Festival in apertura a Macklemore martedì 9 luglio.

Chi è Anastasio

Studente ventunenne, Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attra-verso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo “La fine del mondo”, prodotto da Don Joe, ha già conquistato il Disco D’oro, debuttato al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep appena pubblicato per Sony Music. Oltre al singolo omonimo, nel disco anche i brani “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno (feat. Bow-land)” e “Costellazioni di Kekab”.

Tutte le notizie di Lucca