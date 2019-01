Piccolo tifoso del Toro in lacrime dopo il gol di Chiesa, coetaneo Viola gli manda una lettera

Dopo il gol di Chiesa contro il Torino, un bambino è stato inquadrato in diretta tv in lacrime per la sconfitta del Torino. Alla vista delle immagini un suo coetaneo, tifoso della Fiorentina ha deciso di scrivergli per rincuorarlo. Martino, 6 anni di Firenze judoka che ama il calcio e la Fiorentina, domenica scorsa stava guardando la partita con il nonno quando ha visto il suo coetaneo piangere sugli spalti a Torino dopo il gol di Federico Chiesa all'87'. Martino ha così comunicato alla sua mamma Silvia l'intenzione di scrivere a quel bambino triste per mandargli una figurina di Belotti e lei si è attivata e ha scritto a diversi quotidiani torinesi. Il piccolo tifoso Viola a novembre era stato a Torino per incontrare i parenti. "Il Toro è forte, ma ieri siamo stati più bravi noi", ha spiegato alla madre. E a quel piccolo granata ha scritto: "mi spiace che la tua squadra abbia perso". Silvia aggiunge: "sono orgogliosa di mio figlio. Pare aver capito cosa conta davvero nello sport".

Tutte le notizie di Calcio