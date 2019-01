Cani senza guinzaglio, multa per 4 donne a Firenze

Hanno lasciato il proprio cane correre senza guinzaglio nel parco, ma sono state sanzionate dalla Municipale: è quanto successo questa mattina nei giardini dell’Orticoltura a quattro donne che erano andate lì con i propri cani. Poco prima delle 8, infatti, una pattuglia in borghese del Reparto Rifredi ha effettuato un controllo mirato ai giardini a seguito di numerosi reclami di frequentatori che lamentavano la presenza, specie la mattina tra le 8 e le 9, di cani senza guinzaglio che corrono e vagano per tutto il giardino. Così quattro agenti del reparto hanno presidiato in borghese la zona e hanno trovato e sanzionato quattro donne per aver lasciato liberi i loro cani, tutti di taglia medio- grande, nel parco. Le donne, una volta arrivate all'ingresso del giardino, hanno sganciato il guinzaglio per lasciare correre i cani senza controllo allontanandosi pure di qualche decina di metri da loro. All'evidenza dei fatti, gli agenti si sono avvicinati ai conduttori e dopo essersi qualificati e aver spiegato la ragione della loro presenza, hanno provveduto ad elevare il verbale previsto per la violazione (conduzione del cane senza guinzaglio) con un importo di 60 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze