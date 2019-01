Federico Scavo festeggia i suoi 45 anni con un dj set alla Capannina

La Capannina di Franceschi inizia questo 2019 , che la porterà alla celebrazione del suo novantesimo anno di attività, con tanti appuntamenti di forte interesse. La settimana passata è stata la volta del Dj Federico Scavo ed è stato un altro grande successo. Il dj toscano ,simbolo italiano nel mondo, ha nuovamente dato spettacolo con il suo sound incalzante e pieno di melodie . La prossima data è fissata per il 23 febbraio dove Federico Scavo festeggerà il suo 45° compleanno alla capannina. Tanti gli amici e gli artisti del mondo della musica che saranno presenti e renderanno la serata ancor più esilarante. Sabato 19 Gennaio altro grande evento , questa volta al famoso piano bar del locale con il format “Balla Italia” dedicato interamente a tutta la storia della musica italiana . Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali alla consolle ripercorreranno la storia della musica italiana in un mix travolgente tutto da cantare e ballare. Il piano bar della Capannina si conferma ancora una volta un must della Versilia, un vero punto di riferimento di un pubblico di alto livello che ancora oggi , dopo quasi 90 anni, affolla ed allieta le serate di questo storico locale . Nella pista principale spazio alla musica commerciale con il deejay resident Charlie Dee , artista e produttore e leader del gruppo Broswave . A coadiuvare il deejay fin dalla cena ci saranno I Dangerous , gruppo live consolidato in Capannina che riscuote sempre grandi consensi . Come ogni sabato sera all’interno del locale sarà attivo il ristorante guidato dallo chef Davide Romagnoli . Il servizio accurato e il sottofondo musicale sottolineano con delicatezza la vera protagonista del pre-discoteca. E dopocena, per tutti gli ospiti del ristorante, l’ingresso alla discoteca è incluso nel prezzo. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.

Fonte: Ufficio stampa

