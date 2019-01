Forteto, Donzelli (FdI): "Obiettivo è dare giustizia alle vittime"

"Oggi alla Camera abbiamo raggiunto un altro traguardo importante ma la meta è tutt'altro che raggiunta. Ora auspichiamo che la proposta di legge per la commissione d'inchiesta sul Forteto venga calendarizzata al più presto dall'aula. Fino a poco tempo fa arrivare a un punto del genere sarebbe stato persino impensabile e questo significa che stiamo andando nella direzione giusta. Dobbiamo però continuare nella perseveranza che abbiamo messo su questa vicenda, approvare definitivamente la legge e iniziare a indagare: l'obiettivo è sempre stato e resterà dare verità e giustizia alle vittime". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, commentando l'approvazione in commissioni riunite della Camera della proposta di legge per una commissione d'inchiesta sul caso Forteto.

Fonte: Ufficio Stampa

