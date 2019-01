La società Gea srl mette all’asta un complesso immobiliare

La società Gea srl, società controllata del Comune di Pisa in liquidazione dal 2011, ha pubblicato un bando di alienazione per un complesso immobiliare a Cascina, costituito da diversi vani tra cui un’officina, un magazzino, un ufficio, spogliatoio, servizi, resede di 5mila mq e terreno agricolo adiacente di oltre 2mila mq. Il valore di stima del complesso immobiliare, posto a base d’asta, è di 243mila euro. L’acquirente verrà individuato tramite asta pubblica con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta.

Il plico contenente l’offerta dovrà essere spedito tramite assicurata A.R. a mezzo Poste Italiane entro il 15 marzo. Le operazioni d’asta si svolgeranno il 26 marzo presso l’ufficio del liquidatore, Rag. Luca Cecconi (Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55). Il bando con tutte le informazioni e la modulistica è disponibile sul sito web del Comune (sezione Il Comune – Enti Partecipati – Società controllate – Gea srl).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cascina