Mancano i pannoloni per gli anziani, Lega: "Urgono spiegazioni"

"Grazie alle numerose segnalazioni di cittadini, siamo venuti a conoscenza dei continui ritardi nelle consegne programmate dei pannoloni per gli anziani con problemi di incontinenza che ne hanno diritto." spiega il segretario della Lega Riccardo Galligani. "Rimaniamo interdetti da come viene gestito tale servizio ed abbiamo provveduto ad informare il nostro consigliere regionale Jacopo Alberti che è membro della commissione sanità in Consiglio regionale, in modo da avere le corrette spiegazioni da parte dell'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi. Ci auguriamo che il servizio sia quanto prima effettuato nel modo corretto e che tali disservizi vengano tenuti in considerazione al momento del pagamento della ditta."

Il consigliere regionale Jacopo Alberti, commenta la notizia: "Sappiamo che il servizio di consegna dei pannoloni è attualmente in carico alla ditta esterna Fater SpA e che ci sono già state lamentele che hanno determinato l'attivazione da parte dell'Asl Sud Est di un monitoraggio del lavoro svolto dalla stessa ditta aggiudicataria. È con grande rammarico però che stiamo constatando che, nonostante l'Asl sia già a conoscenza dei disservizi agli utenti, tali mancanze stiano proseguendo da tempo. Mi pare evidente che siano necessari quanto prima dei correttivi per offrire agli utenti un servizio all'altezza dei loro bisogni. Chiederò all'assessore Saccardi come la Regione intenda superare questa fase."

Lega Nord Valdelsa

Tutte le notizie di Poggibonsi