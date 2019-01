Maratonina di Vinci, circolazione sospesa

Per lo svolgimento della “33^ Maratonina Città di Vinci” il giorno 03/02/2019 dalle ore 09.15 alle ore 11.00 sarà sospesa la circolazione sulla SP n. 43 “Di Pietramarina” dal km 1+500 (intersezione con Via San Donato) al km 3+300 circa e sulla SP n.°123 “Lamporecchio-Vinci” nel tratto denominato “Via Collinare” dall'intersezione a rotatoria col la S.P. n.°13 fino all'intersezione a rotatoria con la S.P. n.°105 (Via Cerretana) e da questa fino all'inizio del centro abitato di Vinci, nel Comune di Vinci.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Vinci