Morto l'anziano urtato da un bus a Firenze

Aveva riportato ferite troppo gravi ed è morto all'ospedale di Ponte a Niccheri Michele Scarangella, il 78enne rimasto ferito in un incidente stradale lo scorso 14 gennaio in via Datini a Firenze. L'uomo era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Santa Maria Annunziata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, l'anziano stava camminando lungo la carreggiata vicino al marciapiede quando per cause in corso di accertamento è stato urtato da un bus proveniente da via Erbosa, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Con lui c'era il suo badante, rimasto ferito in modo lieve. Disposta l'autopsia dalla pm Concetta Gintoli.

