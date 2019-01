Nasce il Polo per l'Infanzia a Buggiano, il primo del Pistoiese

Da quest'anno il sistema integrato dei servizi educativi della prima infanzia, così come prospettato dal Decreto 65/2017, a Buggiano è realtà grazie all'impegno del Comune e dell'Istituto Comprensivo “Salutati Cavalcanti”.

La Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1427 del 17 dicembre 2018 ha, infatti, istituito, attraverso il piano annuale del dimensionamento della rete scolastica, il primo Polo per l'Infanzia della provincia di Pistoia proprio nel plesso “Carozzi Sannini”. Il palazzo storico, situato al centro di Borgo a Buggiano, accoglie la scuola dell'infanzia statale, un nido comunale a gestione indiretta e il nuovo spazio 0-6 Pezzettino, diventando un luogo di aggregazione e socializzazione per una scuola più aperta e più inclusiva.

Oltre alla condivisione di uno spazio tra bambini della fascia di età 0-6, l’altra grande novità è la metodologia dell’offerta formativa. Le attività sono progettate tenendo conto della centralità del bambino competente nell'esperienza quotidiana. Attraverso l'esplorazione, la scoperta e la conoscenza del mondo, il bambino percorre il suo viaggio di formazione dove i sensi e le emozioni divengono stimolo alla creatività e all’immaginazione.

Tutta la programmazione sarà il risultato di un tavolo comune permanente tra coordinatore pedagogico comunale, insegnanti, educatori e famiglie, dove si incontreranno idee e progetti condivisi, nell’intento di realizzare una rete che possa davvero rappresentare un sostegno per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

La realizzazione del progetto prevede anche un ambiente 'ri-pensato' a misura di bambino e articolato in accoglienza, routine, laboratori esperienziali, tenendo conto che “lo spazio esprime valori, pensieri, ha un suo linguaggio silenzioso.” L'antico palazzo di Borgo a Buggiano sarà quindi oggetto di un vero e proprio “restyling”, dove storia, modernità e pedagogia si incontreranno.

Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 10 il Polo 0-6 è aperto, genitori e bambini potranno visitare la scuola dell'infanzia, il nido e lo spazio 0-6 Pezzettino.

La scuola dell'infanzia accoglierà i nuovi ospiti con una presentazione del progetto educativo e delle esperienze di continuità intraprese in questo anno scolastico. Letture animate, giochi di luce, musiche e danze, arte e creatività, officina del riuso saranno i laboratori organizzati dalle insegnanti, dalle educatrici e dai loro bambini. Non mancherà ad allietare la mattinata una colazione per piccoli e grandi.

