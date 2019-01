Powersoft: esercitata integralmente l’opzione greenshoe

Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”) - leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, quotata su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - con riferimento al collocamento delle azioni Powersoft funzionale all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, informa che in data odierna il Global Coordinator e agente per la stabilizzazione Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da Evolve S.r.l, per complessive n. 67.500 azioni Powersoft. Con l’esercizio dell’opzione greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione.

