Scuola, lavori al Fermi e al Campana: pubblicate le gare d'appalto

Sono pubblicati da mercoledì 16 gennaio 2019 i bandi di gara per aggiudicare i lavori per le nuove facciate e la nuova copertura alla scuola media Fermi di via Leoncavallo, e per il miglioramento antincendio al plesso scolastico della Dino Campana di via Allende. L'importo complessivo dei lavori per l'intervento alla Dino Campana è fissato in 633.350 mila euro, mentre il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 7 febbraio 2019; per i lavori alla scuola media Fermi invece l'importo complessivo è di 628.221 euro, e il termine per il ricevimento delle offerte è fissato all'11 febbraio 2019. “Il nostro impegno per aumentare continuamente l'edilizia scolastica in città non ha soste”, dice il Sindaco Sandro Fallani, “nelle aule i nostri figli passano una parte importantissima del loro tempo, e vogliamo che lo facciano in ambienti comodi e nel massimo della sicurezza; i lavori che il Comune aggiudicherà a breve riguardano due scuole molto frequentate della nostra città, con un investimento complessivo che supera 1,2 milioni di euro”.

Alla scuola Dino Campana saranno realizzate due nuove scale d'emergenza oltre a nuove uscite di sicurezza al piano terra e al primo piano; questi interventi, oltre ad altri lavori riguardanti la struttura scolastica di via Allende, sono fissati nel progetto per l'antincendio e la sicurezza del plesso scolastico, che comprende una scuole primaria, una scuola d'infanzia e un centro gioco.

Per le normative in materia di sicurezza, è prevista la razionalizzazione delle vie di fuga, la conseguente modifica del piano di emergenza e l'integrazione della segnaletica già presente. Per l'adeguamento antincendio saranno realizzate nuove uscite di emergenza e realizzate due scale antincendio esterne in modo da garantire vie di esodo contrapposte per ogni corridoio. Sarà inoltre realizzata una separazione con filtro a prova di fumo tra la palestra e la scuola, saranno sostituiti i controsoffitti di palestra, mensa, refettorio e auditorium, e verranno sostituiti i pavimenti di palestra e auditorium. Verrà infine realizzato un nuovo impianto idranti con accumulo, centrale di montaggio e colonne montanti nei vani scala e nei corridoi; l'attuale anello idranti collegato all'acquedotto comunale sarà mantenuto in funzione, a servizio anche dell'adiacente centro cottura del servizio di ristorazione scolastica cittadina.

Per quanto riguarda la scuola media Fermi, il progetto fissa il completo rifacimento del manto di copertura con la posa di uno strato di guaina bituminosa, con finitura ardesiata e l’isolamento termico in rispetto alle norme in materia di rendimento energetico; è previsto inoltre il rinnovo del manto di copertura della palestra con la posa di un ulteriore strato di guaina. Per quanto riguarda gli interventi sulle facciate esterne, come si legge sulla relazione tecnico illustrativa, “si rende necessario prevedere il ripristino e il completo rifacimento di porzione delle facciate esterne del plesso scolastico”, con l’eliminazione delle parti di intonaco deteriorato e la realizzazione di nuovo intonaco e tinteggiatura finale delle pareti, con prodotti che garantiscano una buona traspirabilità e tenuta nel tempo.

