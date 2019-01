Unione Valdera, Arcenni e Bagnoli (Cdx): "Manderemo bilancio alla Corte dei Conti"

Sui conti dell'Unione Valdera, Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli, Centro destra Valdera, rispondono alla presidente dell'Unione Lucia Ciampi e a Mirko Terreni.

Cambiano i protagonisti ma il loro modo di fare politica e amministrare è sempre lo stesso. Lo sono la riprova le parole di Ciampi e Terreni che credono sempre di fare lezioncine e di far credere cose non vere.

Per questo, noi il bilancio lo manderemo alla Corte dei Conti con annotazioni e relazioni per evidenziare le criticità che abbiamo riscontato in modo da facilitare l'operato dell'Ente di controllo. Ente che non è nuovo a criticare e investigare sull'Unione Valdera come gli atti ufficiali dimostrano.

Se poi Terreni e Ciampi ritengono di aver fatto un buon lavoro con l'Unione di cui fanno parte e hanno condiviso tutte le scelte da ben 9 anni ci dicano come mai l'indebitamento dell'Unione aumenta e i comuni scappano perché non solo non condividono le scelte amministrative ma perché non hanno avuto benefici reali.

Sulla relazione del revisore le parole sono chiare si legge come proprio l’Organo “invita e suggerisce all’ente di rafforzare con una maggiore operatività la funzione del controllo di gestione in “forma associata e integrata” con i Comuni partecipanti, che permetta di evidenziare gli effettivi risparmi di spesa a livello di “Sistema Amministrativo Locale”, sia in fase previsionale ma, in particolare, a livello di consuntivo”.

Visto che non si è saputo o voluto capire regaleremo un vocabolario Zanichelli a entrambi i sindaci in modo da comprendere le parole e forse amministrare meglio Unione e Comuni.

Fonte: Centro destra Valdera

