Via Pacchi e Via Tea, in corso la seconda fase dei lavori

Proseguono a Fucecchio i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi in Via Pacchi e Via Tea. Un intervento richiesto da tanti cittadini e necessario per rendere queste due vie percorribili in sicurezza dai pedoni.

Dopo il taglio delle piante (avvenuto nel mese di dicembre) che nel tempo avevano causato il dissesto di parte della sede stradale e dei marciapiedi fino a renderli quasi impercorribili, in questi giorni la ditta incaricata dal Comune di Fucecchio è impegnata nella rimozione dei ceppi e nella trivellazione delle radici per evitare futuri problemi nel sottosuolo. Quello in corso è un intervento che si concluderà in pochi giorni e che permetterà nei prossimi due mesi di poter utilizzare i parcheggi lungo la strada in maniera più sicura, in attesa dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi.

Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi camminamenti, sono in corso proprio in questi giorni le procedure per l’espletamento della gara di appalto.

“Non appena sistemati tutti i passaggi burocratici – spiega il sindaco Spinelli – inizieremo con i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e per l’inserimento del verde che però sarà di dimensioni molto più contenute rispetto al passato. Le piante che erano presenti fino al mese scorso hanno causato danni ai marciapiedi, alle fognature e alle proprietà private e non potevamo mantenerle al loro posto. Tra l’altro una buona parte di queste non godeva neppure di buona salute. Contiamo di iniziare la nuova realizzazione già nel mese di marzo e di restituire ai cittadini due strade perfettamente percorribili anche dai pedoni e dagli utenti “deboli” della strada. E’ un impegno che ci è stato richiesto da molti fucecchiesi e che l’amministrazione aveva già programmato”.

Ricordiamo che per la realizzazione completa dell’intervento il Comune di Fucecchio spenderà circa 270 mila euro.

