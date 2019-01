Cane maltrattato, il pm ne dispone il sequestro preventivo

Cane maltratto, il pm dispone il sequestro preventivo. E’ accaduto a Firenze. L’animale, un giovane esemplare di bouledogue francese, formalmente intestato a un algerino residente in Campania, è risultato di fatto di proprietà di un 32enne cinese di Campi Bisenzio. Il giovane è ora indagato per maltrattamento di animali.

Secondo quanto accertato dalla guardie zoofile dell'Enpa, l'uomo avrebbe sottoposto il cane a un intervento chirurgico per asportare un microchip non ufficiale e non riconosciuto dalla Asl, sottoponendolo a un taglio sul collo prima di inoculargli con una siringa un secondo microchip.

Inoltre avrebbe sottoposto l'animale al taglio della coda. Tale pratica dal 2011 è considerata illegale in Italia se eseguita per meri fini estetici. Le indagini sono scattate a seguito dell'esposto presentato alla polizia municipale da un cittadino, che segnalava la presenza di cani tenuti in modo non adeguato presso una manifattura di borse gestita dal 32enne a Campi Bisenzio.

