Città Metropolitana di Firenze, approvati Dup e Piano esecutivo di gestione

Stabilite le somme impignorabili, apportate modifiche al Regolamento sui controlli interni, adeguati i compensi per il Collegio dei revisori dei conti Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una variazione al Documento unico di programmazione e il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, illustrati da Brenda Barnini, Vice Sindaco Metropolitano con delega al Bilancio e al Personale. Le relative delibere completano e consentono di attuare quanto stabilito nel bilancio di previsione. I documenti sono stati approvati con il voto di Pd e Gruppo Misto. I gruppi di Art.1-Mdp Territori Beni Comuni, Liste Civiche non hanno partecipato al voto contestando le modalità di presentazione della documentazione. Il Consiglio ha poi approvato la delibera sulle somme impignorabili nel primo semestre 2019 (per 5 milioni e 764 mila 216,68 euro), modifiche e integrazioni al Regolamento sui controlli interni dell'ente, l'adeguamento dei compensi per il Collegio dei revisori dei conti. La prima delibera è stata illustrata da Brenda Barnini, le altre due dal consigliere delegato Massimiliano Pescini.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze