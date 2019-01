Industria 4.0, ecco uno studio sulla diffusione in Toscana

Lo stato dell'arte in Toscana su Industria 4.0. Sarà questo il tema al centro del convegno che si terrà domani, venerdì 18 gennaio, a partire dalle 9.30 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. L'organizzazione è a cura di Regione Toscana in collaborazione con Sviluppo Toscana.

L'incontro si concentrerà sulla presentazione dello studio di Raffaele Brancati (società di ricerca MET - Monitoraggio Economia Lavoro) sulle tecnologie 4.0 in Toscana. Un lavoro che presenta la diffusione del fenomeno Industria 4.0 in Italia, in Toscana e in altre regioni del centro-nord prese a confronto, per poi predisporre le relazioni tra fenomeni rilevanti tra l'utilizzazione di tecnologie 4.0 e il più generale atteggiamento delle imprese nei confronti dei driver della competitività rappresentati dall'innovazione, dalla ricerca e dalla presenza in mercati di esportazione.

Oltre al curatore della ricerca Raffaele Brancati del MET interverranno i presidenti regionali di Unioncamere Riccardo Breda, di CNA Andrea Di Benedetto, di Confartigianato Giovan Battista Donati, di Confindustria Alessio Marco Ranaldo ed il Professore Andrea Bonaccorsi del Dipartimento Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del territorio e delle Costruzioni dell'Università degli Studi di Pisa. Modererà l'incontro il direttore della Direzione attività produttive della Regione Albino Caporale. Concluderà l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo.

Informazioni, programma e registrazione sulla pagina del sito regionale

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze