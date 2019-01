Misericordia di Poggibonsi, cambio storico: Lorini lascia, Berti nuovo governatore

Storico cambio al vertice per la Misericordia di Poggibonsi: dopo 27 anni Gianfranco Lorini lascia di sua sponte il ruolo di Governatore e Vallis Berti è il suo successore, eletto all’unanimità dopo aver ricoperto per tanti anni il ruolo di consigliere e vice governatore.

“Sono onorato della fiducia che mi è stata dimostrata”, queste le prime parole di Berti, che continua: “Ringrazio il mio stimatissimo predecessore, Gianfranco Lorini, che per 27 anni ha svolto il ruolo di Governatore della nostra Misericordia, e sarà nel solco del suo insegnamento che mi adopererò al meglio per far sì che la Nostra amatissima Confraternita continui a crescere, dimostrando a tutti la nostra piena e gratuita disponibilità verso il prossimo bisognoso del nostro aiuto sia morale che materiale. Continuo quindi il mio cammino come semplice Volontario, al fianco di tutti i miei Confratelli e le mie Consorelle, svolgendo in pieno Spirito di Misericordia il ruolo di Governatore”.

Vallis sarà affiancato nel suo cammino dal Vice Governatore Luca Cipriani, insieme ai consiglieri Claretta Bianchini, Luciano Corti, Alessandro Fusi, Alessio Matteuzzi, nonché i nuovi ingressi Aldo Giannozzi, Damiano Lusini e Stefano Macchi: questo il Magistrato che sarà alla guida della Misericordia per il 2019.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi - Ufficio stampa

