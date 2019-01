Muore 32enne dopo inseguimento a Empoli, aveva usato una banconota falsa

Un 32enne tunisino è morto dopo aver dato in escandescenze in seguito alla fuga da un negozio di money transfer, Taj Mahal, in via Ferrucci, nel centro di Empoli, nel quale si era presentato con una banconota falsa. Il tragico fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 gennaio, in via Del Papa. Secondo la ricostruzione, è stata chiamata la polizia per l'uomo che cercava di scambiare i soldi falsi. È scattata la fuga e sono stati chiamati rinforzi per fermare l'uomo. Questi è stato bloccato dagli agenti ma ha cominciato ad agitarsi, tanto da rendere necessaria la chiamata al 118. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino. I soccorsi sono stati vani perché poco dopo l'uomo è morto, senza permettere nemmeno il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. Sul posto è giunto il pubblico ministero Christine Von Borries, che sta coordinando le indagini.

La squadra mobile di Firenze si è appostata in via Ferrucci, angolo via del Papa. Tutta l'area è stata transennata

Ipotesi del decesso attacco cardiaco. Le telecamere interne riprendono la scena

Secondo una prima ricostruzione, la causa del decesso sarebbe da addebitarsi a un attacco cardiaco. Il tunisino, classe 1987 e, sembra, residente a Montelupo Fiorentino, avrebbe iniziato ad agitarsi, secondo le prime ricostruzioni, quando il titolare gli ha contestato l'autenticità della banconota da 20 euro e ha chiamato la polizia. L'uomo in stato di agitazione si è recato all'esterno del locale. Intanto sono arrivati gli agenti, chiamati dal titolare del money transfer e hanno bloccato l'uomo per verificare quanto affermato dal negoziante. Nel frattempo, mentre il 31enne ha dato in escandescenze ed è diventato difficile tenerlo calmo, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Poliziotti e sanitari stavano parlando con il tunisino, che è rimasto in stato di agitazione, per poi perdere conoscenza, in preda ad un attacco cardiaco e poi è morto. Varie fasi della vicenda sarebbero state riprese dalle telecamere interne del money transfer.

Secondo la testimonianza di un uomo che pare fosse stato presente alla scena, la fuga del giovane sarebbe iniziata quando il tunisino si è recato all'esterno del locale e finita nei pressi dello stesso posto, facendo il giro di corsa tra via Del Papa, via da Vinci, via dei Neri e via Fabiani fino a via Ferrucci.

ARRIVATA LA POLIZIA SCIENTIFICA

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

