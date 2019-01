Sessualità e bullismo, incontro per genitori a Calenzano

Inizia lunedì prossimo, 21 gennaio, il ciclo di incontri per genitori promosso dal Comune e dall’associazione Sale in Zucca nell’ambito del progetto “Cosa fa la differenza?”. Quattro appuntamenti per parlare di sessualità, autolesionismo, bullismo e disturbi dell’alimentazione.

Gli incontri saranno guidati dalla dottoressa Cristina Pratesi e si terranno nella nuova sede dell’associazione in via Sarti a Settimello, in locali adiacenti alla nuova scuola materna.

Lunedì 21 gennaio alle 21 si parlerà di sessualità con l’incontro dal titolo “Cosa vuol dir sono una donna, ormai?”. Lunedì 4 febbraio alle 21 si tratterà invece il tema dell’autolesionismo, con l’incontro dal titolo “Mi taglio, dunque: sono!”.

Lunedì 25 febbraio sarà invece la volta del bullismo, con l’incontro dal titolo “I giganti...di carta” e infine lunedì 4 marzo si parlerà di disturbi dell’alimentazione, con l’incontro dal titolo “Cuori affamati”.

È consigliata la prenotazione.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calenzano