Boxer a spasso per l'Autopalio, lo salva la polizia stradale

Quarzo, un boxer di 5 anni, è stato rintracciato dalla polizia stradale mentre vagava in Autopalio. Il fatto è avvenuto due giorni fa vicino l’area di servizio Drove di Poggibonsi, quando una pattuglia lo ha notato aggirarsi confuso e impaurito tra le auto.

I poliziotti lo hanno tranquillizzato, riempiendolo di coccole e mettendogli anche un collare prima che finisse in strada, per evitare che venisse travolto dai veicoli in transito o che provocasse un incidente. Hanno giocato con lui e, poi, lo hanno affidato ai volontari dell’A.N.P.A.N.A., incaricata dalla ASL di Colle Val d’Elsa per le cure del caso e la riconsegna al padrone, che così lo ha potuto riabbracciare.

