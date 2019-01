Dipendenze ieri e oggi, un convegno domani allo Stensen

“Dipendere. E’ questo il titolo del convegno sulle dipendenze che si terrà domattina, sabato 19 gennaio, a partire dalle 9 presso la Fondazione Stensen di Firenze con l’organizzazione dell’Agenzia regionale di Sanità della Toscana (ingresso libero).Il convegno, dopo uno sguardo alle dipendenze di ieri, affronterà le dipendenze di oggi, traccerà l’identikit dei nuovi consumatori e tenterà di fare una panoramica sulle possibili risposte per superare le patologie. Tra gli ospiti, Giacomo Stinghi, Fabio Voller, Allaman Allamani, Franca Beccaria, Antonella Manfredi, Antonio Panti, Flavio Godi, Alfredo Zuppiroli, Ennio Brovedani.

L’incontro intende fare memoria delle risposte che a partire dagli anni ’70 sono state date ai nascenti problemi della dipendenza da bevande alcoliche e da sostanze. Una testimonianza ne è la prima informazione pubblica in Italia su Alcolisti Anonimi (A.A.), tenutasi allo Stensen in Firenze nel luglio 1974, poco tempo dopo la nascita di A.A. italiana. A questo evento ha seguito la moltiplicazione dei gruppi di auto aiuto dei Dodici Passi nel nostro paese. Nei successivi quarant’anni, e fino a oggi, le dipendenze si sono diffuse e moltiplicate coinvolgendo una varietà di comportamenti, che vengono affrontati spesso sinergicamente dai servizi socio-sanitari e dai gruppi di auto-aiuto. Il senso delle risposte fornite dalla nostra società di allora può contribuire ad allargare la comprensione di questo fenomeno e ad ampliare i modi d’intervento per l’oggi e per il futuro e può rendere più efficace la collaborazione tra strutture sanitarie e movimenti di auto aiuto.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze