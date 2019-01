A Fucecchio ecco 'Melerè', per far innamorare dei libri sperimentando nuovi linguaggi

La bellezza di condividere, confrontarsi e progettare per far innamorare della lettura i propri alunni, dal nido fino alla scuola secondaria: ecco l’obiettivo del convegno svoltosi mercoledì pomeriggio a Fucecchio in sala consiliare, dal titolo “Meleré – Una sperimentazione di linguaggi”. All’evento hanno partecipato il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini, la coordinatrice pedagogica Roberta Baldini, le dirigenti scolastiche Maria Elena Colombai e Barbara Zari, la responsabile della biblioteca comunale Lisa Sciagrà, e le insegnanti di tutti gli ordini di scuola. Ospite speciale l’illustratore Glauco Dal Pino.

In dettaglio, ad aprire il convegno è stata la proiezione del video girato dal video maker Giancarlo Vettorato lo scorso ottobre, insieme a bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie di tutte le scuole fucecchiesi, e realizzato per partecipare all’edizione 2018 del contest nazionale #Ioleggoperché. A seguire si è svolto il dibattito, coordinato dal vicesindaco Donnini, che ha visto gli interventi di Lisa Sciagrà sulla funzione presente e futura della biblioteca e il resoconto, da parte di Claudia Cappelli, del progetto di lettura attivo negli istituti scolastici cittadini. Roberta Baldini, che ha riscritto la fiaba di Fabrizio Altieri “Meleré al Circofarfalla”, è intervenuta a proposito dell’educazione attraverso le storie, mentre l’illustratore Glauco Dal Pino ha approfondito la questione delle immagini e degli immaginari. Infine, la parola è stata data agli educatori e alle insegnanti: Antonella Abati, Cinzia Lotti e Sabrina Calugi hanno raccontato le modalità più efficaci per avvicinare gli studenti ai libri, le peculiarità delle singole fasce d’età e le esperienze più significative di questo percorso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco e dal vicesindaco che hanno ringraziato i Nidi d'Infanzia, la Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, l’Istituto Checchi, i dirigenti, gli educatori e gli insegnanti per ciò che fanno quotidianamente, per l'attenzione e la cura che dedicano ai bambini e alle loro famiglie. “Cogliamo l’occasione - hanno aggiunto - per ringraziare anche Giancarlo Vettorato, che ha realizzato il video del flash mob cittadino dedicato alla lettura, e le librerie Blume e Colibrì che supportano i nostri istituti.”

“L’iniziativa - ha dichiarato Donnini - rientra in un progetto che va avanti da più di vent’anni, e che si è arricchito molto negli ultimi dieci. Nel 2003, per esempio, sono state complessivamente 100 le visite scolastiche in biblioteca, sia a fini didattici che per prestiti. E questi ultimi si attestavano a 9.500. Nel 2018, a dimostrazione del valore del nostro progetto, le visite sono state 190 e i prestiti sono saliti a 17.000. Non mancano, quindi, gli incentivi a proseguire su questa strada".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

