Greve in Chianti, Error 404. Comunicazione e giovani generazioni

Error 404: comunicazione e giovani generazioni

Domenica 20 gennaio Greve in Chianti Tiravento presenta lo spettacolo teatrale ERROR 404 dell'Associazione Aldilà del Giordano domenica 20 gennaio

L'Associazione culturale Tiravento di Greve in Chianti avvia una serie di incontri su temi che coinvolgono direttamente le giovani generazioni.

Il primo appuntamento è per domenica 20 gennaio presso la Casa del Popolo con la “prima” dello spettacolo teatrale “ERROR 4” che vedrà in scena un numeroso gruppo di ragazzi chiantigiani dell’Associazione Aldilà del Giordano: Niccolò Monnecchi, Giulia Scola, Giulia Migliorini, Andrea Gori, Anastasia Morgantini, Edoardo Macucci, Edoardo Viviani, Sophia Fancelli, Giacomo Magini, Irene Gori, Tommaso Lai, Cristina Gori, Carlotta Cacace, Jacopo Ciolli, Margherita Gimignani, Mattia Gori, Filippo Barbieri, Francesco Baggiani.

Lo spettacolo, realizzato sotto la regia di Marco Borgheresi, sarà l’occasione per interrogarsi e riflettere su rischi e opportunità di tecnologia e comunicazione digitale nell'ambito delle relazioni umane, con particolare riferimento ai giovani e al loro futuro.

La serata avrà inizio alle ore 19 con apericena e proseguirà con lo spettacolo (ingresso gratuito)

ERROR 4 La comunicazione, benché non esclusiva dell'essere umano, è fondamento essenziale delle sue relazioni. È innegabile. La scienza e la tecnologia odierna la facilitano e ci consentono di mettere in contatto istantaneamente persone che abitano da una parte all'altra del mondo. Ma che cosa ci riserva il futuro prossimo? Già adesso tutti coloro che hanno uno smartphone possono usufruire dell’aiuto degli assistenti virtuali che, dietro nostra domanda, ci consigliano l’itinerario migliore per arrivare a destinazione o il miglior ristorante nei paraggi… E se questo avvenisse senza che lo chiedessimo esplicitamente? Se fossimo tutti connessi a un assistente digitale che ci guidasse l’intera giornata, dalla sveglia mattutina al momento di andarsene a letto, conducendoci e consigliandoci su tutto quello che incontriamo e facciamo durante il giorno? Come cambierebbero i rapporti di amicizia e quelli tra le persone che si amano? Niente paura, è solo una enorme comodità a disposizione di tutti… Forse!

Fonte: Associazione Tiravento

