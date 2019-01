Investito dal camioncino dei rifiuti mentre lavora: grave un 56enne

Un 56enne, dipendente di Sei Toscana, è stato investito dal suo camioncino mentre lavorava a Lucignano. Da quanto si apprende il mezzo si sarebbe improvvisamente sfrenato e l'uomo non sarebbe riuscito a fermarlo, restando schiacciato contro un muro.

Subito soccorso dal 118 è stato poi trasportato con il Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena in codice rosso. Secondo quanto appreso ha riportato una frattura del bacino ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.

