Muore a Empoli durante controllo di polizia, aveva mani e piedi bloccati

Il trentenne tunisino Arafet Arfaoui è morto a causa di un malore nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 gennaio, mentre era a terra con le manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino. Questo è quanto si apprende all'indomani della morte dell'uomo durante un controllo di polizia in un negozio di money transfer tra via Ferrucci e via Del Papa a Empoli, in pieno centro. Le forze dell'ordine erano state chiamate dal proprietario del money transfer Taj Mahal perché il trentenne si era presentato con una banconota ritenuta falsa. Con l'arrivo delle forze dell'ordine sarebbe partito un breve inseguimento per le vie vicine fin quando il trentenne ha avuto un malore dal quale non si è più ripreso all'interno del negozio. Gli agenti avrebbero contenuto l'uomo perché continuava a scalciare e dimenarsi, da lì la scelta del cordino per bloccare i piedi. Sul posto indaga la squadra mobile della questura di Firenze, che ieri sera ha effettuato i rilievi con il reparto della scientifica. Il pm Christine Von Borries coordina le indagini, sarebbero stati ascoltati sia gli agenti intervenuti che i sanitari inviati sul posto (un'automedica del 118 e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino).

Arafet Arfaoui (foto da Facebook)

