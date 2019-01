Pit denuncia: "Molti disabili non ricevono il pasto a casa"

"Ci sono arrivate molte segnalazioni", spiega Mori del Partito Indipendentista Toscano, "da parte di cittadini con disabilità che non riescono più ad avere il pasto a casa.

Si tratta di persone con problemi fisici che vivono da sole, quindi impossibilitate a prepararsi da mangiare in autonomia.

Per questo, dopo le varie richieste che ci sono arrivate, abbiamo scritto regolare PEC alla Fondazione Territori Alta Valdelsa chiedendo la motivazione per il quale a queste persone siano state date come opzione o la scatoletta o andare a mangiare direttamente in sede.

Naturalmente essendo persone che hanno bisogno di aiuto a casa, non è possibile pensare, visti i problemi motori, che abitanti ad esempio di Staggia, possano prendere un autobus ed andare in sede per mangiare.

Se potessero si cucinerebbero da soli il pasto.

Attendiamo una risposta da parte della fondazione.

Resta il fatto che le Politiche Sociali ancora una volta si confermano carenti, in quanto abbiamo già affrontato temi come il problema degli affitti o le tessere per il banco alimentare che non arrivano.

Il Sociale è una parte fondamentale del programma elettorale del Partito Indipendentista Toscano e per cui fino ad oggi ci siamo sempre mossi tramite iniziative di raccolta fondi o aiuti concreti alle persone bisognose, talvolta ci siamo dovuti sostituire a chi doveva pensarci a livello istituzionale.

Per questo motivo saremo presenti alle elezioni comunali di Poggibonsi, migliorare i servizi per i cittadini è sempre stato una priorità, in casi come questi ancora di più".

Fonte: PIT - Ufficio stampa

