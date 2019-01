Corona d’alloro per 50 allievi dell’Istituto Modartech che stamattina, sabato 19 gennaio, hanno “celebrato” la fine del loro percorso accademico nel consueto Graduation Day, cerimonia di fine corso organizzata presso la Fondazione Piaggio di Pontedera. L’evento, che ha visto oltre 50 studenti protagonisti, è stato introdotto dal direttore dell’Istituto Alessandro Bertini insieme a Luca Lischi, capo di Gabinetto dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana.

Al centro dell’evento gli allievi dei corsi pluriennali e professionali in Fashion Design, Fashion Technology, Web & Graphic Design, CAD Modelling, Tuscany Shoes, Communication Design.

“È un traguardo importante per i ragazzi, un traguardo che va celebrato adeguatamente, credo fortemente nell’importanza di questo appuntamento, che rinnoviamo di anno in anno – ha detto Alessandro Bertini -. È un percorso che si chiude ed è allo stesso tempo una strada nell’orizzonte di ciascuno di questi giovani. Da questo momento in poi sono pronti ad entrare nel mercato del lavoro, un percorso che speriamo sia il più brillante possibile. I numeri sull’occupazione ci fanno pensare che le competenze acquisite durante il cammino all’interno dell’Istituto Modartech li aiuterà a districarsi nelle complessità del mondo del lavoro. E noi festeggiamo per ricordare la strada fatta insieme e la lunga strada che hanno adesso davanti a loro”.

Tutti i diplomati dell’Istituto Modartech, sia quelli in uscita dai corsi pluriennali (si ricorda che, grazie al riconoscimento del Miur, i diplomati in Fashion Design hanno un titolo equiparato alla laurea triennale) sia quelli che hanno scelto un percorso più professionalizzante escono dall’Istituto forti di un grande studio della teoria abbinato ad un contestuale sviluppo delle capacità tecniche e pratiche. Grazie al metodo di formazione Project Based Learning, lo studente Modartech affronta infatti progetti reali, assegnati da imprese e contest, utili sia all’apprendimento pratico che alla creazione di un portfolio personale, strumento indispensabile per presentare la propria professionalità alle aziende.

Già durante il percorso di studi, Modartech attiva una serie di collaborazioni realizzando progetti didattici e percorsi di stage che mettono in contatto gli studenti con il mondo del lavoro formando alcuni dei profili più richiesti dal mercato.

Un’esperienza formativa unica per muoversi nella nella contemporaneità, acquisendo competenze strategiche e professionali.

