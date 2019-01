Ricerca sulle professioni, entro il 31 gennaio la consegna del questionario

Il 31 gennaio 2019 è il termine ultimo per rispondere al questionario online dell'Irpet, che ha ricevuto dalla Regione l'incarico di aggiornare la "fotografia" del mondo delle professioni in Toscana.

I dati raccolti serviranno non solo per mettere a fuoco numeri ed esigenze delle professioni, ordinistiche e no, ma soprattutto per consentire al governo regionale di definire nella maniera più puntuale le proprie politiche e azioni.

In Toscana quasi il 10 per cento degli occupati appartiene al settore delle professioni, una percentuale superiore alla media nazionale, e dal 2008, primo caso in Italia, esiste una legge regionale specificamente dedicata a questo mondo.

La Toscana è stata anche la prima Regione a dare corso alle indicazioni tese ad equiparare professionisti ed imprese per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei e a dare direttive per garantire un equo compenso per le prestazioni professionali.

Fonte: Regione Toscana

