Calcutta in concerto in Toscana: tappa al Lucca Summer Festival

La notizia farà felici molti appassionati di musica: Calcutta suonerà a Lucca nell'estate 2019. Edoardo D'Erme, questo il suo vero nome, sarà in tour in tutta Italia in estate e toccherà anche il Lucca Summer Festival, sabato 6 luglio sarà in piazza Napoleone a Lucca e i cancelli apriranno alle ore 18. Oltre a Ennio Morricone e Elton John, ecco un altro nome - e un altro tipo di musica - per uno dei festival più importanti della Toscana.

Per Calcutta Lucca sarà una delle tappe assieme a altre piazze prestigiose come Roma o Milano, sarà la sua prima volta in questa città anche se ha già suonato e riempito di gente i suoi concerti in Toscana. Reduce dal successo dell'ultimo album Evergreen (e da un concerto all'Arena di Verona che lo ha inserito tra i grandi della musica italiana), Calcutta sta già 'riscuotendo' successi su Facebook poco dopo l'annuncio della sua data lucchese.

Giusto, dunque, dare qualche info sui biglietti. Per quanto concerne le prevendite basta andare sul sito di Ticket One da venerdì 25 gennaio alle 9:00 a domenica 27 alle 23:59. Per le prevendite generali bisogna andare sul sito di D'Alessandro e Galli da lunedì 28 gennaio alle 10:00. Ai fan del cantautore di Latina non rimane altro che aspettare qualche giorno.

