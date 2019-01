Concorsi 'truccati' a Medicina, Ceccardi (Lega): "Sanità toscana fuori controllo"

“La Sanità nella nostra regione - afferma Susanna Ceccardi, Coordinatrice della Lega in Toscana - è da tempo alle prese con svariate criticità, come le interminabili liste d’attesa, l’inaccettabile carenza di personale medico ed infermieristico ed i prezzi alle stelle delle visite intramoenia. Ora una attenta indagine da parte della Guardia di Finanza ha scoperchiato il “vaso di Pandora” facendo emergere una vera e propria organizzazione che gestiva concorsi e relative cattedre nell’ambito dell’ospedale fiorentino di Careggi. Da quanto sappiamo pare che gli stessi direttori generali (prima Monica Calamai ed ora Rocco Damone) siano direttamente implicati in una vicenda che è solo all’inizio, ma che potrebbe riservare altre sorprese, magari allargandosi a macchia d’olio. Un ulteriore e palese segnale di come la Sanità toscana sia assolutamente fuori controllo ed incline alle solite dinamiche che vedono premiati gli amici degli amici. Mi aspetto, ma conoscendo il Pd non ne sono per nulla convinta, che l’Assessore Saccardi prenda immediati e seri provvedimenti nei confronti delle tante persone coinvolte, preservando il lavoro della maggior parte degli operatori sanitari che quotidianamente e tra mille difficoltà si prodigano nell’assistere con coscienza e professionalità i degenti.”

Fonte: Lega Toscana

