Conte of Florence, Baccelli (PD): "Offrire sostegno anche tramite Fidi"

“Provare ad offrire un sostegno concreto all’azienda anche attraverso Fidi Toscana. È l’obiettivo che ci siamo posti durante l’incontro di oggi dedicato alla situazione di Conte of Florence, assieme all’assessore Ciuoffo, il curatore fallimentare Riccardo Della Santina, l’avvocato della curatela Mario Andreucci. Incontro che conferma e sottolinea la volontà della Regione di continuare a seguire la situazione e fare la propria parte per il rilancio di un marchio storico, di un’impresa importante che ha sede ad Altopascio, dove impiega circa 40 dipendenti e altri 160 nei vari negozi. L’appuntamento di oggi ha permesso di ripercorrere assieme al curatore le fasi che hanno caratterizzato questa vicenda, prima la dichiarazione di fallimento, poi la coraggiosa decisione del Tribunale di Lucca di autorizzare l’esercizio provvisorio, con i risultati straordinariamente positivi riscontrati nel secondo semestre 2018 come il + 38% di vendite, e, appunto, quello probabilmente decisivo che ha consentito il recupero del marchio l’8 gennaio scorso. A fronte di questi elementi positivi, sempre il curatore ha fatto presente la necessità di produrre la collezione Primavera-Estate e di industrializzare la collezione Autunno-Inverno e di avere un sostegno per raggiungere questi obiettivi. Da parte sua l’assessore Ciuoffo ha illustrato gli strumenti a disposizione della Regione Toscana, in particolare relativi all’accesso al credito. Ci siamo lasciati quindi con l’impegno di rivederci a breve, per capire i margini di manovra e tutti i potenziali strumenti per lavorare concretamente con questa prospettiva. Ancora una volta quindi emerge la piena disponibilità della Regione Toscana a sostenere il positivo lavoro in atto per il futuro dell'azienda”.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, presente oggi all’incontro in Giunta dedicato a “Conte of Florence”, la cui produzione ha sede ad Altopascio (Lucca), con l’assessore Stefano Ciuoffo, il curatore fallimentare Riccardo Della Santina, l’avvocato della curatela Mario Andreucci.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Partito Democratico - Ufficio stampa

