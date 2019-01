Don Gino Rigoldi al sesto appuntamento dei ‘Dialoghi sulla dignità’

Don Gino Rigoldi è il protagonista del sesto appuntamento del ciclo di 12 incontri sul tema della dignità intitolato ‘Sulla scia dei giorni’, ideato e promosso da Fondazione CR Firenze col patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione col Teatro della Toscana (sabato 26 gennaio, ore 10.30 – Teatro della Pergola - Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.fondazionecrfirenze.it). L’educatore e storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano affronterà, il rapporto fra dignità e carcere. Introduce l’incontro Mariella Orsi, sociologa e coordinatrice del Comitato Scientifico di FILE.

Il ciclo – spiegano gli organizzatori – vuole coinvolgere tutta la cittadinanza per approfondire un tema attuale e sfaccettato come quello della dignità, che viene affrontato attraverso personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze. Gli altri relatori sono: Alessia Zecchini (9/9), Simona Atzori (23/2), Massimo Mercati (9/3), Serra Yilmaz (23/3), Marco Vichi e Carlo Lucarelli (13/4), Paolo Grossi (27/4). Tutti gli incontri si svolgono al Teatro della Pergola salvo diversa indicazione.

Fonte: Ufficio stampa

