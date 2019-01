A Firenze nasce la scuola calcio dedicata ai diversamente abili

Nasce a Firenze la ‘Insuperabili Reset Academy-Matrix Onlus', scuola calcio dedicata ai diversamente abili. L'esperienza, che arriva in Toscana per la prima volta, è nata a Torino nel 2011 e si sta progressivamente diffondendo in tutta Italia. A Firenze prende vita grazie all'impegno della Cooperativa Sociale Matrix Onlus, col patrocinio della Regione Toscana.

La presentazione del progetto è in programma per giovedì prossimo, 24 gennaio, alle ore 16 presso la Polisportiva Firenze Ovest, in via Stazione delle Cascine 16 a Firenze.

Parteciperanno l'assessore regionale al diritto alla salute, al sociale e allo sport Stefania Saccardi e, per Insuperabili Reset Academy, il presidente Davide Leonardi, il responsabile nazionale area tecnica Andrea Bagnato ed il responsabile nazionale area educativa Annalisa Cerrone. Ci saranno inoltre il presidente di Matrix Onlus Giuseppe Guazzelli e le calciatrici della Florentia e della Nazionale Italiana Chiara Marchitelli e Debora Rinaldi.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

