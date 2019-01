Neve, garantiti in Toscana il 70% dei treni regionali. Bus-spola tra Empoli e Siena

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, mercoledì 23 gennaio, la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Lombardia, Emilia – Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna mentre in Liguria e basso Piemonte è stata attivata la fase di emergenza lieve.

L’elenco aggiornato dei treni cancellati è disponibile sul sito trenitalia.com e su rfi.it nella sezione infomobilità.

I servizi commerciali potranno essere ulteriormente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

La fase di preallerta dei Piani neve e gelo di FS Italiane rimane ancora attiva in Toscana, Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Abruzzo in attesa delle evoluzioni meteo previste in graduale miglioramento dalla giornata di domani.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Le principali azioni previste dal Gruppo FS Italiane:

• presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari;

• corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni;

• allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico.

Sono più di 1.100 i dipendenti del Gruppo FS Italiane e delle ditte appaltatrici pronti ad intervenire per assistere le persone e garantire la mobilità ferroviaria.

Circa 500 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari.

Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la mobilità delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate con oltre 650 addetti per assistere e fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Nel corso della giornata di oggi 22 gennaio, infine, il miglioramento delle condizioni meteo e le nevicate contenute delle ultime ore hanno permesso di garantire in Toscana, sulle seguenti linee ferroviarie, il 70% dei treni regionali:

· Faentina (dalle ore 14.00 di oggi)

· Siena – Grosseto (intera giornata)

· Siena – Chiusi (intera giornata)

Sulla linea Siena – Empoli – Firenze invece il Gruppo FS Italiane sta assicurando l’80% delle corse regionali e un servizio bus “spola” tra Siena e Empoli che sostituisce i treni cancellati; in particolare i treni Firenze – Empoli – Siena e viceversa effettuano fermate aggiuntive a Ponte a Elsa e Castellina in Chianti con allungamenti dei tempi di viaggio fino a 15 minuti.

Sulla linea Chiusi – Arezzo – Firenze infine è attualmente garantito il 100% delle corse regionali.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando i siti web trenitalia.com, rfi.it, il giornale on line fsnews.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di FS.

Fonte: Ferrovie dello Stato

