Caso Forteto, FdI dona il libro 'Setta di Stato' alla Biblioteca Nazionale

Il capogruppo di Fratelli d’Italia-Firenze in Movimento, Francesco Torselli, assieme ai dirigenti di Fratelli d’Italia Angela Sorice e Giovanni Gandolfo ed al presidente provinciale di Azione Universitaria, Matteo Zoppini, ha incontrato oggi la vicedirettrice della Biblioteca Nazionale di Firenze alla quale ha donato il libro “Setta di Stato”, scritto da Francesco Pini e Duccio Tronci sul “caso Forteto”.

“Speriamo in questo modo di fare luce su una delle pagine più buie della storia recente della nostra provincia” ha dichiarato Torselli. “Una storia atroce, verso la quale la politica ha delle responsabilità enormi. Ricordo ancora quando, qualche anno fa, chiedevo in commissione di convocare le vittime di questa tragedia e di parlare dei minori che il tribunale di Firenze aveva affidato alla struttura di Fiesoli ed alcuni miei colleghi, invece, sostenevano che non era il caso di parlarne…”.

L’iniziativa nasce dai ragazzi di Azione Universitaria e dai dirigenti fiorentini di FdI, Angela Sorice e Giovanni Gandolfo, che aggiungono: "Abbiamo donato una copia del libro 'Setta di Stato’ alla Biblioteca Nazionale di Firenze per far conoscere le atrocità accadute al Forteto a tutti i fiorentini. Una storia che tutti devono leggere e conoscere, dopo essere stata per troppo tempo taciuta e oscurata dalla sinistra toscana”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

