Ad Altopascio si cercano agenti per la polizia municipale: come partecipare al concorso

Prosegue ad Altopascio il processo di incremento delle forze dell'ordine a presidio del territorio in favore di una maggiore sicurezza dei cittadini. Dopo la nomina di Italo Pellegrini come nuovo comandante della polizia municipale, l'amministrazione D'Ambrosio prosegue nella propria azione a tutela dei cittadini attraverso un bando per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di nuovi agenti di polizia municipale. Per partecipare alla selezione sarà necessario inviare tutta la documentazione richiesta entro le 12.30 di lunedì 18 febbraio.

Per poter partecipare al concorso è richiesta la cittadinanza italiana (o di un altro stato membro dell'Unione Europea, o in alternativa godere di un permesso di soggiorno); avere compiuto 18 anni; godere dell'idoneità psicofisica per l'impiego; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; non avere precedenti penali o licenziamenti dovuti a motivi disciplinari; non essere "obiettore di coscienza"; aver maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non continuativi, come agente di polizia municipale; essere in possesso della patente B.

La domanda di partecipazione al bando, scaricabile dal sito del Comune (www.comune.altopascio.lu.it), dovrà essere accompagnata da una copia di un documento d'identità ancora valido, la ricevuta del versamento della tassa per la partecipazione alla selezione pari a 5 euro (da versare a mezzo bollettino postale sul conte corrente 122556 intestato a Servizio tesoreria Comune di Altopascio, causale: Tassa partecipazione selezione tempo determinato agente di polizia municipale) e il prospetto dei titoli di servizio, scaricabile anch’esso dal sito.

Le domande di partecipazione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione, dovrà essere consegnata entro le 12.30 di lunedì 18 febbraio. La consegna potrà avvenire a mano all'ufficio protocollo del Comune in piazza Vittorio Emanuele 24; tramite raccomandata indirizzata all'ufficio personale del Comune di Altopascio; o con posta elettronica certificata all'indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it.

