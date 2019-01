Giorno della Memoria, l'Associazione In Campo chiede chiarimenti alla giunta De Mossi

Ma quest’anno pare non essere così in quanto, ad oggi, non risulta alcuna iniziativa istituzionale del Comune di Siena sui canali ufficiali: nessuna convocazione di Consigli Comunali straordinari alla presenza degli studenti, nessuna inaugurazione di mostre legate agli orrori della Shoah e neanche approfondimenti di carattere storico-culturale dedicati alla pagina più tragica del novecento. Come si giustifica il fatto che, mentre nelle nostre scuole le insegnanti organizzano percorsi didattici sull’Olocausto e i nostri giovani visitano i campi di sterminio con il Treno della Memoria della Regione Toscana, né la Giunta né la Presidenza del Consiglio Comunale hanno organizzato qualcosa in un giorno così importante?