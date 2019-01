Innovazione e tecnologica in ambito portuale, firmato un protocollo d'intesa

Un protocollo di intesa per promuovere e attivare progetti di innovazione digitale e tecnologica in ambito portuale, nella logistica e nel trasporto intermodale. E' questo il cuore del documento che è stato presentato quest’oggi in Comitato di Gestione e che verrà sottoscritto prossimamente da diversi soggetti. Oltre all’Autorità di Sistema, partecipano all’iniziativa il Comune di Collesalvetti; il Polo dei Sistemi Logistici dell’Università di Pisa, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni; l’Istituto Tecnico Industriale Galilei di Livorno; Cna Livorno; Confindustria Livorno-Massa Carrara; l’Interporto Vespucci; la Camera di Commercio locale e l’Associazione CAFFE’ DELLA SCIENZA “N.Badaloni”.

Gli enti sottoscrittori istituiranno una cabina di regia con l’obiettivo generale di definire attività di supporto all’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale previsto nell’accordo di programma per la reindustrializzazione e il rilancio competitivo dell’area costiera livornese. Tra le altre cose, la cabina di regia opererà per favorire l’insediamento sul territorio di spin-off accademici e start up innovative, rendendo disponibili una serie di servizi di tutoraggio, management, attrezzature per test e sale prove prototipi.

Verranno inoltre promosse attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale e saranno consolidati processi innovativi nei settori della digitalizzazione, della sensorizzazione e della telematizzazione del porto e delle filiere logistiche correlate, con l’obiettivo di creare una vera e propria “Smart Community”, in grado di cogliere appieno le opportunità di sviluppo (efficientamento e crescita dell’esistente, creazione di nuove iniziative e startup) generate dalla “Industria 4.0”.

La cabina sarà coordinata dal Comune di Collesalvetti. Ciascun firmatario si farà rappresentare da due membri che dureranno in carica un anno. Nel quadro della propria partecipazione alle attività della cabina di regia, la Port Authority promuoverà attività volte a favorire l’integrazione e l’interoperatività tra tutti i sistemi digitali adottati dalla Port Community.

