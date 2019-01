Echi di Agrigento nella musica della empolese Mariarita Arancio

Mariarita Arancio, classe 1990. Nasce fra i venti caldi del sud, cullata dalla valle dei templi Agrigentini per poi trascorrere giorni e anni successivi in Toscana, a Empoli. Si avvicina alla musica sin da piccola, scrivendo le prime parole e canticchiando melodie all’età di sette anni. Ha frequentato i corsi di canto moderno, musica di insieme, Coro, ear training, chitarra, pianoforte, partecipa a numerosi seminari e workshop di improvvisazione musicale, conferisce il diploma di voice technique and musicianship presso la Berklee college of Music di Boston. Il suo stile è un mix tra musica cantautorale ed elettronica e compone principalmente con la loop station. Attualmente è al lavoro per il suo primo album. Suona anche con la band “Il ritorno di Carla” che mescola musica elettronica e poesia.