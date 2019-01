Sopralluogo all’elisuperficie dell’Ospedale del Mugello per i voli notturni

E’ in programma un sopralluogo all’elisuperficie del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mugello in Borgo San Lorenzo per avviare l’iter autorizzativo al volo notturno.

Nei giorni scorsi G.S.A. (Gruppo servizi associati), che si occupa della gestione della piazzola adibita al decollo e atterraggio, ha inviato ad Enac (Ente Nazionale per l'aviazione civile) la domanda per richiedere l'autorizzazione per la gestione e l'uso dell'elisoccorso in notturna ed in seguito a sollecitazioni da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro, Dipartimento Maxi Emergenze ed eventi a carattere straordinario, la direzione di Enac si è attivata per programmare una visita nei prossimi 10 giorni.

Il servizio di elisoccorso in orario diurno resta garantito, a tutela della sicurezza dei pazienti.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

