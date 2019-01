Premio Navicello 2018 alla Vab Limite

La Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Capraia e Limite ha deliberato all’unanimità di concedere alla VAB ( vigilanza antincendi boschivi) sez. Limite il Premio Navicello 2018.

Il riconoscimento, da Regolamento, spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche (anche alla memoria) che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

La VAB, a Capraia e Limite, costituisce un punto di riferimento fondamentale per la cura del territorio e un valido supporto all'Amministrazione Comunale e alle associazioni nell'organizzazione delle feste e dei vari momenti di aggregazione sociale. Da sottolineare, legato a tutto ciò, il volontariato di tante persone, in particolare di molti giovani.

Tra i compiti principali, si ricordano la prevenzione degli incendi boschivi, la riapertura e il mantenimento delle strade forestali assieme al Comune ( nel 2017 la strada tagliafuoco di via Valicarda e nel 2018 la via per San Martino in Campo), interventi a tutela dell'incolumità pubblica, attività connesse alla prevenzione e ripristino della viabilità in seguito ad eventi meteorologici avversi quali neve e/o ghiaccio, cattura di cani e gatti randagi con consegna al canile/gattile.

Attiva come sezione autonoma dal 1989 circa, dopo una prima fase come sez. Pietramarina, è stata la prima sezione Vab in Toscana ad essere riconosciuta come attività di protezione civile, con l'intervento nel 1994 a Rocchetta Tanaro, in Piemonte, pesantemente colpita da un'alluvione.

Nella fase iniziale, nel 1991, ebbe il prezioso supporto della Misericordia di Limite, che mise a disposizione dei volontari alcuni spazi di sua proprietà, mentre dal 1994, grazie alla sinergia con l'Amministrazione Comunale, ha sede a Capraia F.na, accanto al magazzino comunale. Nell'ambito della Protezione civile, la Vab ha partecipato ai soccorsi in numerose occasioni, dall'incendio di Capraia nel 1991 alle varie alluvioni e ai terremoti degli ultimi anni in ogni parte d'Italia, passando per la già citata Rocchetta Tanaro, l'alluvione della Versilia nel 1996, gli incendi del Montalbano alla fine degli anni '90, il terremoto in Umbria e nelle Marche nel 1997.

Il premio sarà consegnato nel mese di febbraio in apposita data che verrà comunicata più avanti.

