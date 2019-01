Dl sicurezza, convegno a Sesto con Fratoianni (SI)

Nicola Fratoianni, parlamentare e segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà domani sera a Sesto Fiorentino (ore 21, Unione Operaia di Colonnata, piazza Rapisardi 6) per l’iniziativa “Per decreto invisibili”, un incontro di approfondimento sul cosiddetto Decreto Sicurezza e sulle sue conseguenze. Durante la serata, Fratoianni porterà la testimonianza diretta di quello che sta accedendo sulla nave Sea Watch, a bordo della quale è salito oggi insieme ad altri parlamentari per verificare le condizioni dei quarantasette profughi bloccati in mare da nove giorni.

Oltre a lui interverranno Camilla Sanquerin, assessore alle Politiche sociali Comune di Sesto Fiorentino, Benedetta Melozzi, avvocato, Simone Ferretti, responsabile immigrazione Arci Toscana, Davide Donelli, direttore Diaconia Valdese Fiorentina, e Viola Falleri, attivista Stay Human.

