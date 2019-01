Morte Zamberletti, il cordoglio del volontariato senese

Il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Siena si unisce al cordoglio che si è diffuso nel Paese alla notizia della morte dell' Onorevole Giuseppe Zamberletti.

Il padre della Protezione Civile Italiana ha avuto sempre ben chiara la necessità della collaborazione fra gli enti come arma definitiva nella risoluzione delle emergenze. Da lui l' idea di un Sistema di Protezione Civile che mettesse assieme tutte le anime del soccorso. In questa ottica il Volontariato ha avuto la possibilità di fare parte, con pari dignità, di quelle Strutture Operative che, per loro stessa natura e storia, sono principalmente composte da professionisti. Una visione dell' integrazione fra soggetti pubblici e privati che, con la legge del 1992, ha precorso i tempi e che oggi danno tutti per scontato.

Zamberletti ci ha insegnato, anche con la propria attività di divulgatore, l' importanza della Pianificazione e della Previsione ma, sopratutto, il ruolo centrale che la Prevenzione deve avere nel rapporto con il territorio. Solo la figura del Sindaco, il "primo cittadino", poteva essere l' elemento chiave della Protezione Civile e della resilienza di una comunità.

Se oggi in Provincia di Siena esiste e lavora con efficacia ed efficienza una libera associazione di cittadini con la finalità di soccorrere la comunità nelle grandi emergenze lo si deve, primo fra tutti anche solo per ordine di tempo, alla figura carismatica di un legislatore visionario ed innovatore come era Zamberletti.

"Continueremo a citarlo nei corsi di formazione - afferma il Coordinatore Ezio Sabatini - come il padre della Protezione Civile moderna in modo da tramandare ai nuovi volontari il suo ricordo ed insegnamento". "Ci auguriamo - conclude Sabatini - che il suo lascito permanga anche nella futura Legge Regionale Toscana che vedrà la luce nei prossimi mesi".

Coordinamento Volontariato Protezione Civile della Provincia di Siena

ANPAS PUBBLICHE ASSISTENZE

ARI SIENA

ARIES - FIR CB

LA RACCHETTA

MISERICORDIE

PROCIV ARCI SAN GIMIGNANO

VAB VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO

Tutte le notizie di Siena