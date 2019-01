Prenotazioni Cup del Ceppo, in arrivo un nuovo sistema 'elimina code'

L’Azienda ha attivato una procedura d’urgenza per la sostituzione del sistema relativo alla gestione delle prenotazioni presso la sede del Ceppo a Pistoia. Su sollecitazione della direzione generale, si è impegnato direttamente il direttore amministrativo, dottor Massimo Braganti, il quale, stante la situazione di emergenza in cui versa da tempo il Cup sta seguendo personalmente l’iter amministrativo di assegnazione.

Tramite l’Area tecnica ha assicurato che entro massimo tre settimane arriverà un sistema analogo a quello già in uso nella Casa della Salute di Quarrata che permette la gestione di quattro tipologie diverse di prenotazione (dal cambio del Medico di Famiglia alla prenotazione di esami, visite specialistiche e altro).

L’arrivo, a breve, di questo dispositivo elimina code migliorerà sicuramente l’accesso ai front-office del Ceppo da parte dei cittadini.

Contestualmente, come già annunciato nei giorni scorsi, stanno proseguendo, i sopralluoghi nell’ambito della progettualità gestita a fronte della Gara regionale ESTAR, per l’istallazione di un sistema moderno e innovativo che azzererà totalmente l’attesa, in quanto tramite prenotazione on line o con App dedicata dal proprio smartphone, si potrà conoscere e prenotare giorno e orario per le prestazioni di cui si ha bisogno. Fermo restando la possibilità di accedere allo sportello senza prenotazione.

“Poiché l’acquisizione del nuovo sistema di prenotazione al Ceppo – precisa Braganti- viene sviluppato nell’ambito delle procedure Estar, chiederemo garanzie affinchè venga installato prima dell’estate, ed è per questo che nel frattempo, in emergenza, abbiamo deciso di acquisire un apparecchio che permetta di ridurre il disagio per gli utenti di Pistoia”.

Fonte: AUSL Toscana centro

